Sparatoria al rave in Svizzera: arrestato 43enne

Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Aarau, nel canton Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia cantonale di Argovia. Nella sparatoria, avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen, sono inoltre rimaste ferite cinque persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.