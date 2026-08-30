Svizzera, colpi d'arma da fuoco sulla folla a un rave party ad Aarau

Paura ad un rave party che si stava svolgendo ad Aarau, nel canton Argovia, in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schachen. La notizia è stata resa nota dall'emittente Srf. La polizia cantonale, con un post su X ha segnalato che gli spari hanno provocato "diverse vittime" e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assitito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.