Israele, la storia di Oz Davidian, l'agricoltore che ha salvato 120 ragazzi al rave party

Il drammatico racconto

Per circa venti volte l'uomo ha fatto la spola, lungo la ventina di chilometri che separano la cittadina di Maslul – dove vive con la famiglia – e Re’im. Oz Davidian ha percorso ogni volta una strada differente per cercare di portare in salvo il maggior numero possibile di giovani scampati al massacro. Il filmato della dashcam mandato in onda da Channel 13, canale televisivo israeliano, mostra Davidian che sfreccia davanti a veicoli e corpi distrutti lungo il percorso di circa dieci miglia tra il kibbutz Re'im, Maslul e il vicino Partish mentre prende una strada diversa ogni volta. “Attenzione! Terroristi!" urla ai suoi passeggeri. A un certo punto però, Davidian ha visto due uomini chini sul corpo di un soldato.



“Ho pensato che finalmente fossero arrivati l’esercito e i paramedici per soccorrere i feriti - ha raccontato. - Mi sono fermato e ho chiesto cosa stesse succedendo. Prima ancora che mi rispondessero ho capito che potevano essere terroristi. Mi sono rivolto a lui in arabo e gli ho chiesto: ‘Sono morti?’, e lui ha risposto. All'improvviso ho avuto la certezza che era un terrorista. Lui ha capito che ero ebreo.” A quel punto, le immagini mostrano come Davidian abbia accelerato per scappare mentre i terroristi lo inseguivano e gli sparavano addosso.