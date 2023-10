Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è morta

È morta la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk, una tra gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre.

Lo ha annunciato la famiglia della ragazza, come riporta il quotidiano Bild. "Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita", ha detto la madre Ricarda a Rtl. La giovane, tra i partecipanti al rave party vicino al kibbutz di Reim attaccato da Hamas, era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda a bordo di un pick-up.