Israele, chi sono i primi due ostaggi liberati da Hamas

Hamas ha dichiarato di aver rilasciato gli ostaggi per ragioni umanitarie, in seguito a un accordo con il governo del Qatar. Per ottenere la liberazione di due ostaggi americani, ha sottolineato il presidente francese Emmanuel Macron, "il Qatar ha svolto un ruolo determinante. Voglio rendere omaggio al loro impegno". Resta da capire come si evolverà la prossima fase della guerra.

Madre e figlia prese in ostaggio da Hamas erano in Israele per far visita ad alcuni parenti, festeggiare l'85esimo compleanno di un familiare e celebrare la Simchat Torah (Gioia della Torah) nel kibbutz di Nahal Oz, situato a poco più di un chilometro dal confine con Gaza, che è stato attaccato dai miliziani di Hamas.

Il ringraziamento al Qatar

"Fin dai primi momenti di questo attacco - ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti Joe Biden - abbiamo lavorato 24 ore su 24 per liberare i cittadini americani che sono stati presi in ostaggio da Hamas, e non abbiamo cessato i nostri sforzi per ottenere il rilascio di coloro che sono ancora detenuti. Ringrazio il governo del Qatar e il governo di Israele per la loro collaborazione in questo lavoro. Io e Jill abbiamo stretto nei nostri cuori tutte le famiglie di americani scomparsi. E, come ho detto a quelle famiglie quando ho parlato con loro la scorsa settimana, non ci fermeremo finché non avremo i loro cari a casa. Come presidente, non ho priorità più alta della sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo".