Israele: l'ordine di ingresso per i soldati a Gaza arriverà presto | Nave Usa intercetta tre missili lanciati dallo Yemen

È di 500 arresti, fra cui circa venti rabbini, il bilancio della manifestazione al Congresso americano per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La protesta è stata organizzata da due organizzazioni ebraiche che si battono per la liberazione dei palestinesi. Gli attivisti sventolano cartelli con gli slogan "Ceasefire now", cessate il fuoco ora.

Prosegue la guerra tra Hamas e Israele. L'esercito israeliano è entrato nel territorio della Striscia di Gaza nel tentativo di localizzare gli ostaggi e afferma: l'ordine di ingresso a Gaza arriverà presto.

Nave Usa intercetta e abbatte tre razzi lanciati dallo Yemen. Piantedosi rassicura che per l'Italia "non esistono segnali concreti di un imminente allarme". Per Mosca, la decisione di Washington di porre il veto a una risoluzione Onu su una richiesta di "pause umanitarie" nel conflitto tra Israele e Hamas porterà a "conseguenze mostruose". Hamas: morti e feriti in una chiesa a Gaza dopo raid israeliano. Von der Leyen: "Solidarietà a Israele non esclude aiuti a Gaza".