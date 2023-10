Israele, la tedesca fatta ostaggio al rave "è viva ma gravemente ferita"

Fotogallery - Razzi di Hamas su un rave party in Israele: la fuga disperata dei giovani

Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana riconosciuta in un video in cui uomini di Hamas la trasportano inerme e seminuda su una jeep dopo l'irruzione al rave party nel deserto, sarebbe viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza.

Lo riporta Tagesschau, principale tg di Das Erste, primo canale televisivo della ARD. In un nuovo disperato appello video al governo di Berlino e "a tutta la Germania", la madre della giovane chiede di fare tutto il possibile e "velocemente" per la liberazione della giovane.