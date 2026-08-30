Spari in Svizzera, Maria Spinelli tra la passione per la musica techno e il nuovo lavoro

Aveva lasciato l'Abruzzo appena un mese fa per cercare lavoro in Svizzera e iniziare una nuova esperienza. Maria Spinelli, 22 anni, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo ottobre. I suoi progetti si sono interrotti nella sparatoria avvenuta durante la notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto, mentre era con gli amici e ballava al ritmo della techno, la musica che amava da sempre. Nata ad Atri, nel Teramano, Maria viveva a Città Sant'Angelo, nel Pescarese. Si era diplomata all'alberghiero Zolli di Silvi e aveva deciso di provare a costruire il proprio futuro all'estero.