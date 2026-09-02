Sparatoria al rave in Svizzera, la polizia: "L'arrestato è autore dell'attacco e ha agito da solo. Il suo un atto di follia omicida"
Secondo la polizia l'uomo ha esploso circa 40 colpi. Nell'attacco ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli e altre sei persone sono rimaste ferite
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Il cittadino svizzero di 43 anni arrestato nelle prime ore di lunedì 31 agosto è "l'autore della sparatoria al rave party ad Aarau", in Svizzera, in cui ha perso la vita l'italiana Maria Spinelli e in cui sono rimaste ferite altre sei persone, alcune delle quali in modo grave. Lo ha comunicato in una conferenza stampa la polizia cantonale d'Argovia, citata dall'agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats. Secondo le forze dell'ordine l'uomo ha agito da solo per follia omicida.
Sparatoria Svizzera, "persona arrestata è autore dell'attacco"
Con una probabilità che rasenta la certezza, possiamo dire che l'uomo che abbiamo arrestato è la persona che ha sparato contro i partecipanti al rave. La persona arrestata è un cittadino svizzero di 43 anni, residente nel Canton Giura. Allo stato attuale non ci sono indicazioni della presenza di altre persone coinvolte nell'attacco". Queste le parole del comandante della polizia cantonale di Argovia, Michael Leupold, in merito all'attacco al festival di musica techno. "Possiamo dire che questo attacco rientra nello scenario di un atto di follia omicida. Possiamo affermarlo con un elevato grado di certezza. Non abbiamo trovato prove di motivazioni ideologiche o estremiste", ha aggiunto il comandante.
"Esplosi 40 colpi"
La sparatoria è avvenuta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto. Secondo gli investigatori sarebbero 40 i colpi sparati dal 43enne. "Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, l'aggressore è arrivato in automobile e ha proseguito inizialmente a piedi. Successivamente avrebbe sparato 40 volte con un fucile d'assalto in direzione delle persone che partecipavano alla festa", ha aggiunto in conferenza il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech. "In seguito, è tornato verso il parcheggio" e ha sparato un altro colpo, questa volta con una pistola, contro un veicolo. Infine si è allontanato, hanno spiegato le autorità svizzere, per dirigersi verso la regione del Giura.
Sequestrate tre armi
"Nel veicolo della persona arrestata sono state sequestrate tre armi da fuoco. Una pistola e due fucili d'assalto del tipo AK-74. Le armi risultavano registrate a nome della persona arrestata", ha spiegato ancora il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech.
L'uomo si è consegnato spontaneamente alla polizia giurassiana: "l'accusato è stato arrestato nel Canton Giura dopo essersi consegnato alla Polizia cantonale e ha riferito di non stare bene dal punto di vista della salute da qualche tempo", ha detto Christoph Ruedi, procuratore capo della Procura di Lenzburg-Aarau. L'accusato, ha aggiunto, ha fornito informazioni riguardo alla propria "sofferenza psicologica. Non vi sono assolutamente elementi che indichino che l'accusato avesse complici o persone a conoscenza dei suoi piani", ha sottolineato.
Il 43enne è ora in stato di arresto e le ipotesi di reato nei sui confronti sono di omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi.