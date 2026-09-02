Sparatoria al rave in Svizzera, la polizia: "L'arrestato è autore dell'attacco e ha agito da solo. Il suo un atto di follia omicida"

La sparatoria è avvenuta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto. Secondo gli investigatori sarebbero 40 i colpi sparati dal 43enne. "Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, l'aggressore è arrivato in automobile e ha proseguito inizialmente a piedi. Successivamente avrebbe sparato 40 volte con un fucile d'assalto in direzione delle persone che partecipavano alla festa", ha aggiunto in conferenza il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech. "In seguito, è tornato verso il parcheggio" e ha sparato un altro colpo, questa volta con una pistola, contro un veicolo. Infine si è allontanato, hanno spiegato le autorità svizzere, per dirigersi verso la regione del Giura.