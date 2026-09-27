Sudafrica, due sparatorie in poche ore: 27 morti

Il primo episodio, sabato sera, in un bar di Wedela, a sud-ovest di Johannesburg: qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno alla 1 di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa sempre in un locale a Lwandle, vicino a Città del Capo. La polizia ha dichiarato che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi.