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Sudafrica, due sparatorie in poche ore: 27 morti

Le due distinte tragedie si sono verificate tra Johannesburg e Città del Capo nella notte tra sabato e domenica

27 Set 2026 - 09:53
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Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del Paese.

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Le due sparatorie

 Il primo episodio, sabato sera, in un bar di Wedela, a sud-ovest di Johannesburg: qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno alla 1 di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa sempre in un locale a Lwandle, vicino a Città del Capo. La polizia ha dichiarato che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi.

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Il precedente

 Le due sparatorie sono avvenute a pochi giorni di distanza da una sparatoria di massa durante una festa in casa nei pressi della città di Durban, sulla costa orientale, in cui hanno perso la vita 11 persone, tra cui una donna incinta.

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