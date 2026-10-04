Volo FlyDubai, media: "Il copilota voleva schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion"

Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, le ultime a giugno e luglio, sempre nell'ambito del suo lavoro con FlyDubai, e progettava da mesi l'attentato. A giugno il giovane omanita si sarebbe concentrato interamente sulla raccolta di informazioni: avrebbe pensato di portare a termine l'attacco a luglio, ma alla fine avrebbe annullato il suo piano all'ultimo momento perché era amico di uno dei membri dell'equipaggio.

