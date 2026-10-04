Volo FlyDubai, media: "Il copilota voleva schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion"

Le intenzioni del copilota omanita sarebbero state quelle di far schiantare il volo FlyDubai sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12 rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hamam al-Hammami, sospettato del tentato attentato terroristico, in corso negli Emirati Arabi Uniti. Il 29enne avrebbe poi pensato di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'atterraggio e di schiantarsi contro un edificio o un altro aereo dello scalo in Israele. Questa deviazione dell'ultimo momento avrebbe impedito a chiunque di dare l'allarme e di fermarlo nell'attuazione del suo piano.
Attentato progettato tra giugno e luglio
Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, le ultime a giugno e luglio, sempre nell'ambito del suo lavoro con FlyDubai, e progettava da mesi l'attentato. A giugno il giovane omanita si sarebbe concentrato interamente sulla raccolta di informazioni: avrebbe pensato di portare a termine l'attacco a luglio, ma alla fine avrebbe annullato il suo piano all'ultimo momento perché era amico di uno dei membri dell'equipaggio.
Da rivedere le procedure di sicurezza sui voli civili
Intanto, Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato al presidente del Consiglio per la sicurezza nazionale, Ben Ezra, di nominare una figura che sarà incaricata di condurre una "attenta revisione" di "tutti gli aspetti" legati alla sicurezza dei voli civili verso Israele. È quanto si legge in una nota diffusa dall'ufficio del primo ministro.