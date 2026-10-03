Volo FlyDubai, media: "Israele ricevette l'elenco dell'equipaggio" | Sui social del copilota "postate immagini di natura terroristica"

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e attuale vicepremier e ministro della Difesa degli Emirati, ha visitato in ospedale Smit Machchhar, il comandante indiano del volo FlyDubai ferito a coltellate. "Incarna i più alti livelli di coraggio, responsabilità e rispetto per la vita umana. Da parte nostra e della leadership della nazione, gli esprimiamo la nostra piena stima e ammirazione", ha scritto su X il principe. "Siamo orgogliosi che faccia parte del nostro team, parte della storia della nostra nazione e parte di ciò che gli Emirati Arabi Uniti rappresentano. Una nazione di compassione, una nazione di pace e una nazione di vita", ha aggiunto.