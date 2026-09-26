Brasile, Lula mette al bando le scommesse online: "È come un tumore, o lo asporti o ti ucciderà"

Il Brasile chiude le porte alle scommesse a quota fissa. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato una misura provvisoria che vieta su tutto il territorio nazionale la gestione, l'offerta, l'intermediazione e la pubblicità delle cosiddette "bets"(piattaforme di gioco d'azzardo), comprese le scommesse sportive e quelle legate ai giochi online. Il provvedimento è entrato in vigore con la pubblicazione del 25 settembre. La stretta arriva a poco più di una settimana dal primo turno delle elezioni presidenziali. Perché la misura resti in vigore, dovrà completare l'iter previsto in Congresso. Lula ha presentato la decisione come un intervento radicale e necessario. "Ho deciso di adottare una misura dura, drastica e necessaria", ha detto ai giornalisti a San Paolo, "è come un cancro: o si asporta il tumore, oppure il tumore ci ucciderà".