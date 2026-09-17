Si traveste da donna per sfuggire alla polizia, arrestato 33enne brasiliano: ha confessato 80 omicidi

Era quasi riuscito nell'impresa, ma un tatuaggio l'ha smascherato. Jordan Lopes da Silva, 33 anni, si è travestito da donna indossando una parrucca, degli occhiali da sole femminili e aveva messo lo smalto sulle unghie. In braccio aveva un bambino di due anni che non era un suo parente. Con questo camuffamento ha provato a sfuggire alla polizia brasiliana che era sulle sue tracce da 48 ore perché sospettato di aver commesso 16 omicidi nell'arco di tre mesi. Dopo aver superato i controlli il 33enne sarebbe tornato nell’abitazione in cui si nascondeva, avrebbe preso una pistola e lasciato il minore. Quando è uscito nuovamente, però, il vestito si sarebbe spostato mostrando un tatuaggio. L'uomo è stato arrestato a Mulumbu, nello stato di Paraíba, nella parte nordorientale del paese. Insieme a lui sono finiti in manette altri due uomini, sospettati di essere coinvolti in diversi reati commessi nella zona.