Usciti fuori dall'appartamento, però, la situazione non era affatto migliorata. La discussione infatti era proseguita, sempre più aspra, trasformandosi in un vero e proprio litigio. A un certo punto, Cavazos avrebbe colpito con un pugno in volto il cuginetto, lasciandolo sanguinante. Dopo una breve zuffa, il 25enne si sarebbe allontanato. Alle sue spalle, però, Gutierrez aveva sfoderato una pistola carica. "Siamo una famiglia! Siamo una famiglia! Come hai potuto farmi questo?", avrebbe urlato il 22enne prima di premere il grilletto tre o quattro volte, a distanza di un paio di metri dal cugino. Poi si è dato alla fuga.