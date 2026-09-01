New York, donna accoltella due persone a Times Square: morta una 32enne

La donna di 49 anni, residente nel Queens, ha estratto due coltelli da una borsa della spesa e ha accoltellato all'addome un uomo di 68 anni che era appena uscito dalla stazione della metropolitana e stava aspettando di attraversare la strada con la moglie, ha dichiarato il Commissario di Polizia Jessica Tisch in una conferenza stampa. Pochi secondi dopo, la donna ha accoltellato all'addome anche una donna di 32 anni, ha aggiunto Tisch. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale. La donna è deceduta, mentre l'uomo è in condizioni stabili, secondo quanto riferito dalla polizia. La polizia non ha specificato se le vittime fossero turisti in visita in città o residenti.