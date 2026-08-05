Sarebbero quattro gli uomini aggrediti, rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Questi ultimi sarebbero stati trovati con ferite da arma da taglio, visitati sul posto e trasportati d'urgenza in un centro traumatologico specializzato, hanno spiegato le autorità. Il servizio di ambulanze di Londra ha reso noto di aver ricevuto la prima chiamata alle 12.29 (le 13.29 in Italia) in seguito alla segnalazione di un accoltellamento in Endell Street. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.