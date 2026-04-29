Londra, accoltellamento nel cuore del quartiere ebraico: fermato un uomo armato

"Un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di colpire membri della comunità ebraica", si legge nella nota del servizio di vigilanza, i cui agenti hanno fermato l'aggressore. L'uomo è stato bloccato inizialmente dagli addetti alla sicurezza e poi preso in custodia dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti utilizzando anche un taser per immobilizzarlo definitivamente. I due feriti sono stati assistiti dai volontari dell'organizzazione Hatzola. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. L'accoltellamento arriva dopo una serie di attacchi antisemiti condotti nella capitale britannica.