Bimba morta per difterite, l'Iss conferma: "Positivo anche il cugino, non è grave perché è vaccinato" | Attesa per l'autopsia sulla piccola

"I numeri di questi giorni ci dicono che c'è una crescente attenzione dei cittadini verso la vaccinazione - ha spiegato il direttore generale dell'Asp, Alberto Firenze -. Abbiamo scelto di trasformare questa attenzione in un'opportunità concreta, ampliando l'accesso ai nostri centri e aprendo straordinariamente anche sabato e domenica. L'obiettivo è facilitare le famiglie, soprattutto quelle che devono avviare o completare il ciclo vaccinale dei propri figli, e garantire a tutti la possibilità di verificare e aggiornare la propria situazione vaccinale. La vaccinazione deve essere un gesto consapevole e ordinario, nel rispetto del calendario previsto".