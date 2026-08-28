Caso Resinovich, Sebastiano Visintin: "Mi manca Liliana, non ho niente a che fare con ciò che è successo"

"Sono tranquillo - ha detto Visintin - non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana". "Mi hanno fatto male tutte le bugie dette da chi magari non ha la minima idea di come era la nostra vita - ha aggiunto l'uomo - perché la nostra vita non la sapeva nessuno, andavamo in giro, facevamo le nostre cose senza nessun problema".