Notte di violenza nel Napoletano, 18enne e 37 enne accoltellati: si indaga su un possibile collegamento

Ferito alla guancia e alla mano con un coltello. E' accaduto la notte scorsa, la vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. I fatti in via Giovanni Pascoli, angolo con via Nuova detta Casoria. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al policlinico, dove è stato trasferito dopo un primo soccorso all'Ospedale del Mare. Sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.