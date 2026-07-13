Omicidio a Milano Certosa, arrestati altri sei giovani "Latin king"

Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e cinque peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il gip ad accertarne la colpevolezza.