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Omicidio a Milano Certosa, arrestati altri sei giovani "Latin king"

Il delitto era avvenuto lo scorso 26 maggio. A inizio giugno erano stati arrestati già due ragazzi ritenuti responsabili 

13 Lug 2026 - 13:12
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Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e cinque peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il gip ad accertarne la colpevolezza.

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Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang "Latin King", avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate. 

Il provvedimento rappresenta l’ulteriore sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano che avevano già consentito, il 5 e il 9 giugno scorsi, di sottoporre a fermo due indagati, ritenuti gli autori materiali dell’accoltellamento mortale.

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