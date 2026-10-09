Usa, influencer costretta a pubblicare scuse su Instagram per tre anni e mezzo: l'accordo dopo la causa per diffamazione

Un video di scuse pubbliche da mantenere in evidenza su Instagram per tre anni e mezzo. È quanto previsto dall'accordo extragiudiziale che ha chiuso la controversia tra l'influencer americana Emily Gellis e Tanya Zuckerbrot, imprenditrice e dietista. A raccontare la vicenda è il New York Times. La causa risale all'ottobre 2020, quando Zuckerbrot aveva accusato Gellis di diffamazione e molestie in seguito a una campagna condotta online contro di lei e la sua attività. L'intesa raggiunta tra le parti prevede ora che le scuse restino visibili sul profilo dell'influencer.