In California, a partire dal primo gennaio 2027, i minorenni non potranno più sposarsi. Il governatore Gavin Newsom ha firmato la legge che vieta questa pratica che è ancora attiva in 32 Stati degli Usa. Secondo Newsom questo divieto è una misura per proteggere i minori e i giovani californiani. L'influencer americana Courtney Stodden ha espresso la sua soddisfazione definendo il provvedimento "una vittoria". I genitori di Courtney le avevano permesso di sposare Doug Hutchison, attore hollywoodiano (51 anni all'epoca), quando lei ne aveva 16. La modella e cantante originaria di Washington ha commentato che "i sopravvissuti al matrimonio infantile non avrebbero mai dovuto sopportare questo peso". La Courtney ha anche ribadito che continuerà a lottare finché il divieto per di matrimonio ai minori non sarà allargato a tutti e i 50 stati degli Usa.