La California apre al riconoscimento dell'etnia ebraica (ma non tutti sono d'accordo)
In discussione il disegno di legge SB 1387: una parte dei cittadini e delle associazioni teme la creazione di liste statali, rievocando i traumi legati all'Olocausto
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La California si appresta a diventare il primo Stato negli Usa a permettere agli ebrei di inserire l'identità ebraica come opzione per etnia o ascendenza. Si tratta del disegno di legge SB 1387, approvato dal parlamento dello Stato della California a fine agosto. Dal tavolo dei legislatori la legge è ora sulla scrivania del governatore californiano Gavin Newsom, che avrà tempo fino al 30 settembre per firmarla e farla diventare legge a tutti gli effetti, oppure per porre il veto. Intanto la comunità ebraica si è già spaccata in due: alcuni ritengono che tale decisione aiuterebbe a comprendere meglio la comunità, mentre ad altri rievoca "le liste di ebrei" legati all'Olocausto.
L'obiettivo del disegno di legge
Secondo l'autore de disegno di legge, Henry Stern - senatore democratico ed ebreo - l'obiettivo è migliorare l'accuratezza dei dati statali per comprendere meglio le esigenze delle comunità ebraiche. Il progetto di legge ha ricevuto ampio sostegno nell'Assemblea e al Senato. La California riconosce quasi 50 identità etniche per la raccolta dei dati, ma quella ebraica è riconosciuta (per il momento) solo come religione. I dati permetterebbero ai legislatori di creare politiche che rispondano alle esigenze degli ebrei nello stato, ha dichiarato David Bocarsly, CEO di Jewish California, un gruppo di advocacy. "Si tratta di inclusione come comunità", ha detto Bocarsly, sottolineando che negli ultimi anni il Parlamento ha approvato leggi per raccogliere dati demografici più inclusivi sulle comunità mediorientali, nordafricane e LGBTQ+.
Divisione interna
I sostenitori affermano che il cambiamento potrebbe far emergere lacune nell'assistenza sanitaria, nell'istruzione e nella risposta ai crimini d'odio per i 1,2 milioni di ebrei dello Stato, fornendo alle autorità dati migliori per indirizzare le risorse. Inoltre questa decisione aiuterebbe le persone a comprendere meglio la comunità, in particolare su temi come la salute e crimini d'odio.
Gli oppositori al disegno di legge temono che lo Stato possa raccogliere tali dati per creare "liste di ebrei" rievocando quelle (tragicamente) famose tenute dal governo nazista durante l'Olocausto. La proposta vieterebbe alle agenzie di divulgare informazioni personali identificative, e lo stesso autore del disegno di legge ha affermato che la California dispone già di solide tutele sulla privacy che dovrebbero placare tali preoccupazioni.
"Quando si tratta del governo che detiene elenchi di ebrei, non ci fidiamo delle vostre tutele della privacy", ha risposto Sydney Levy di Jewish Voice for Peace, un gruppo progressista anti-sionista, durante un'audizione sul disegno di legge. Levy non è d'accordo anche con la categorizzazione degli ebrei come un unico gruppo etnico. E secondo il professore di studi ebraici alla San Francisco State University, Marc Dollinger, "gli ebrei non dovrebbero essere contati".