Secondo l'autore de disegno di legge, Henry Stern - senatore democratico ed ebreo - l'obiettivo è migliorare l'accuratezza dei dati statali per comprendere meglio le esigenze delle comunità ebraiche. Il progetto di legge ha ricevuto ampio sostegno nell'Assemblea e al Senato. La California riconosce quasi 50 identità etniche per la raccolta dei dati, ma quella ebraica è riconosciuta (per il momento) solo come religione. I dati permetterebbero ai legislatori di creare politiche che rispondano alle esigenze degli ebrei nello stato, ha dichiarato David Bocarsly, CEO di Jewish California, un gruppo di advocacy. "Si tratta di inclusione come comunità", ha detto Bocarsly, sottolineando che negli ultimi anni il Parlamento ha approvato leggi per raccogliere dati demografici più inclusivi sulle comunità mediorientali, nordafricane e LGBTQ+.