Me Too, nuova condanna per Weinstein: 15 anni per un'aggressione sessuale del 2006

Secondo quanto si legge su Variety, successivamente, Weinstein sarà sottoposto a una nuova determinazione della pena in California per aver stuprato e aggredito sessualmente la modella e attrice italiana Evgeniya Chernyshova in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha dichiarato che spetta allo Stato della California stabilire se la pena sarà scontata in modo concorrente (simultaneo) o consecutivo. Non è ancora stata fissata una data. In una commovente dichiarazione sull'impatto del reato, Haley ha affermato che, "certamente non pensavo che mi sarei trovata di nuovo qui sei anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima". Ha poi descritto dettagliatamente il processo estenuante e spiacevole di testimoniare in tribunale, accompagnato da un contro-esame volto a sminuirla e dall'essere molestata e minacciata online.