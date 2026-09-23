Me Too, nuova condanna per Weinstein: 15 anni per un'aggressione sessuale del 2006
Il caso della violenza nei confronti dell'ex assistente alla produzione televisiva Miriam Haley nel 2006 ha dato il via al movimento globale
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Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006. Dopo l'annullamento di una precedente condanna e due processi andati a vuoto, la sentenza segna un importante punto d'arrivo nel capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata nove anni che ha dato il via al movimento globale #MeToo.
Secondo quanto si legge su Variety, successivamente, Weinstein sarà sottoposto a una nuova determinazione della pena in California per aver stuprato e aggredito sessualmente la modella e attrice italiana Evgeniya Chernyshova in un hotel di Los Angeles nel 2013. Il giudice Curtis Farber ha dichiarato che spetta allo Stato della California stabilire se la pena sarà scontata in modo concorrente (simultaneo) o consecutivo. Non è ancora stata fissata una data. In una commovente dichiarazione sull'impatto del reato, Haley ha affermato che, "certamente non pensavo che mi sarei trovata di nuovo qui sei anni dopo la prima condanna, confido che questa sarà l'ultima". Ha poi descritto dettagliatamente il processo estenuante e spiacevole di testimoniare in tribunale, accompagnato da un contro-esame volto a sminuirla e dall'essere molestata e minacciata online.