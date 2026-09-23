Giudice donna rimprovera avvocato in Texas: Abbigliamento non consono" | Ma lei non ci sta

"Mi ha fatto fare un giro su me stessa per vedere com'ero vestita, davanti a tutta l'aula" ha denunciato Medina su X. "Si è messa a ridere e mi ha chiesto se credevo davvero che il mio vestito fosse adatto a un processo con giuria. Poi mi ha chiesto se avessi una giacca in macchina" ha proseguito. Tutto per un semplice abito grigio che scopre leggermente le spalle. L'avvocato ha postato anche la foto di com'era vestita e un video di una vecchia trasmissione di cui era ospite. L'intento era mostrare come l'abbigliamento coprisse schiena e scollatura.