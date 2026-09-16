Diventa un caso la pagnotta di pane a 60 dollari venduta a New York

L'idea - Dietro la pagnotta c’è Martin Auer, panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz. Rye è il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto una strada radicale: non una grande panetteria con decine di prodotti, ma un negozio dedicato quasi interamente a un solo pane. La ricetta è minimalista: farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. È proprio il tempo, spiegano i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente. La pagnotta è grande, piatta e dalla crosta scura, con una mollica umida e compatta e un gusto maltato e leggermente acidulo. Ma il punto, evidentemente, non è soltanto il pane. È tutto ciò che gli sta intorno.