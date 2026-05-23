New York vuole bandire il bromato di potassio: a rischio la storica ricetta dei bagel e della pizza

Ingrediente bandito in molti Paesi - Il bromato di potassio è un additivo chimico utilizzato soprattutto nella panificazione industriale per migliorare la forza della farina, favorire la lievitazione e rendere impasti come quelli di pizza, pane e bagel più elastici e voluminosi. Nonostante sia ancora ammesso negli Stati Uniti in quantità controllate, il suo utilizzo è vietato in numerosi Paesi, tra cui tutti quelli dell’Unione Europea, il Canada, la Cina, l’India e il Regno Unito, dove le autorità sanitarie hanno adottato un approccio più prudente. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC) lo classifica infatti come "possibile cancerogeno per l’uomo": alcuni studi sugli animali hanno collegato l’esposizione prolungata al bromato di potassio a tumori e danni ai reni e alla tiroide. Secondo i produttori, durante la cottura la sostanza dovrebbe degradarsi completamente, ma diversi esperti e associazioni per la salute pubblica sostengono che residui possano comunque rimanere negli alimenti, soprattutto nei processi industriali meno controllati.