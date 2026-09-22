Testimoni di Geova, chi sono e cosa prevedono le loro regole

I Testimoni di Geova sono una confessione cristiana che considera la Bibbia la principale autorità in materia di fede e condotta. Adorano Dio con il nome di Geova e riconoscono Gesù Cristo come Figlio di Dio e salvatore. Secondo i dati diffusi dalla stessa organizzazione per il 2025, sono circa 9,2 milioni nel mondo e poco più di 252mila in Italia. Il dato si riferisce ai "proclamatori", cioè coloro che partecipano attivamente all'attività di predicazione.
Partecipano alla politica?
No. I Testimoni di Geova mantengono una posizione di neutralità politica: non sostengono partiti o candidati e non partecipano attivamente alla vita politica. Riconoscono le istituzioni e le leggi dello Stato.
Fanno il militare?
No. Non combattono nelle guerre e rifiutano il servizio armato. Possono invece svolgere un servizio civile alternativo, purché non abbia carattere militare.
Quali feste celebrano?
Non festeggiano Natale, Pasqua e compleanni, che ritengono privi di fondamento biblico. La principale ricorrenza è la Commemorazione della morte di Gesù Cristo, celebrata una volta all'anno in corrispondenza del 14 nisan del calendario ebraico (quest'anno è caduto l'1 aprile).
Devono predicare?
La predicazione occupa un ruolo fondamentale nella vita religiosa di un testimone di Geova. È conosciuta soprattutto l'evangelizzazione di casa in casa.
Dove si riuniscono?
I luoghi di culto sono chiamati Sale del Regno. Qui i fedeli si incontrano per studiare la Bibbia. Sono previsti anche congressi e assemblee periodiche.
Il nodo del matrimonio e sesso
Secondo la dottrina, i rapporti sessuali sono ammessi esclusivamente nel matrimonio tra un uomo e una donna. Sono considerati peccato i rapporti fuori dal matrimonio e gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Anche la pornografia viene condannata. Ai fedeli che intendono sposarsi viene indicato di scegliere un altro Testimone battezzato. Quanto al divorzio, l'infedeltà sessuale è considerata l'unico motivo che permette di sciogliere religiosamente il matrimonio.
Fumo, droga e alcol
Il fumo e l'uso non medico di droghe sono considerati proibiti in quanto non in linea con gli insegnamenti biblici. Bere alcolici non è invece vietato, mentre viene condannato l'abuso. Anche il gioco d'azzardo è ritenuto contrario ai loro principi religiosi: i fedeli non partecipano quindi a scommesse e giochi analoghi.
Cosa cambia sul sangue
Proprio su questo punto è arrivata la novità più significativa. Dopo decenni di divieto, i Testimoni di Geova possono ora decidere individualmente se donare o ricevere i quattro principali componenti del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Resta invece il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un'altra persona.
Chi viola le regole
Quando un fedele commette una grave violazione delle norme religiose, gli anziani della congregazione possono esaminare il caso. Se la condotta ritenuta incompatibile con i precetti prosegue e la persona non si pente, può essere allontanata dalla congregazione. I rapporti religiosi e sociali con chi viene allontanato vengono fortemente limitati.