Testimoni di Geova, chi sono e cosa prevedono le loro regole

I Testimoni di Geova sono una confessione cristiana che considera la Bibbia la principale autorità in materia di fede e condotta. Adorano Dio con il nome di Geova e riconoscono Gesù Cristo come Figlio di Dio e salvatore. Secondo i dati diffusi dalla stessa organizzazione per il 2025, sono circa 9,2 milioni nel mondo e poco più di 252mila in Italia. Il dato si riferisce ai "proclamatori", cioè coloro che partecipano attivamente all'attività di predicazione.