Brescia, neonato circonciso su un tavolo da cucina: denunciato il medico

Il neonato ha riportato infatti lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Saranno gli esami sanitari e gli accertamenti investigativi a stabilire che cosa sia accaduto durante l’operazione e se il danno potesse essere evitato ricorrendo a una prassi adeguata. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata non a caso anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di trentamila euro.