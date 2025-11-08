Trento, circoncisioni su oltre 40 bambini: arrestato medico di base | Gli interventi in un ambulatorio senza autorizzazioni

L’inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Trento, è partita in seguito a una serie di segnalazioni relative a complicazioni mediche occorse ad alcuni bambini dopo le operazioni. Gli investigatori del Nas hanno ricostruito la rete di interventi condotti nel corso di tre anni e hanno scoperto che il medico riceveva pazienti anche da fuori regione. Le prove raccolte hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e al sequestro preventivo dell’ambulatorio.