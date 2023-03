Roma, neonato di 20 giorni arriva morto in ospedale: si sospetta circoncisione rituale fatta in casa

La madre, una nigeriana, è scesa in strada con il piccolo privo di sensi e ha chiesto aiuto ai carabinieri impegnati in un posto di blocco, che hanno scortato l'ambulanza al policlinico

E i carabinieri, impegnati in un posto di blocco a Colonna, comune vicino Roma, hanno scortato l'ambulanza nella corsa al Policlinico di Tor Vergata, dove però il piccolo, un neonato di 20 giorni, è giunto cadavere. Indagini in corso. Gli inquirenti ipotizzano che la tragedia avvenuta all'alba sia stata causata da una circoncisione rituale fatta in casa. La madre, una nigeriana, viene interrogata.

La tragedia avvenuta all'alba a Colonna, vicino a Roma, è stata raccontata da RomaToday. Si sospetta che a causare la morte del neonato di 20 giorni possa essere stato un rituale di circoncisione nell'ambito della comunità nigeriana della zona dei Castelli Romani.

Indagini in corso per chiarire la vicenda. Possibile che in giornata arrivi la svolta, con degli indagati per omicidio.