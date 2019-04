Circoncisioni clandestine, "Le Iene" smascherano il falso medico degli interventi "fai-da-te"

Secondo “Le Iene” ogni anno in Italia vengono circoncisi 5000 bambini stranieri, il 35% dei quali vengono operati in circuiti clandestini. Una vera e propria emergenza che deriva dalla presenza di falsi medici che propongono circoncisioni fai da te in casa. La trasmissione organizza così una messinscena fingendo di aver bisogno di un'operazione per un bimbo piccolo: il medico arriva a casa e sembra molto tranquillo. “Non gli sale la febbre, non succede nulla”, ripete dopo le numerose domande, “Facciamo un taglietto con il coltello, se poi esce tanto sangue mettiamo un punto”. Ma poi viene smascherato e scappa via dall’abitazione.