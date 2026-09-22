Testimoni di Geova, svolta dopo 80 anni: tolto il divieto sulle trasfusioni di sangue

Una svolta che modifica una delle regole più conosciute e più discusse dei Testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni, i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Rimane invece proibito ricevere sangue intero proveniente da un'altra persona. La novità è stata comunicata attraverso il "2026 Governing Body Update #6", il sesto aggiornamento dell'anno del Corpo direttivo.