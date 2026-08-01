Testimoni di Geova, a Bergamo tre giorni di congresso a tema "Felici per sempre"

“Chi non vorrebbe essere felice?”, ha chiesto Piero Ragno, portavoce locale dei Testimoni di Geova. “Il tema di quest’anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall’avere una speranza concreta per il futuro”. Tuttavia, l'evento non si limita ai confini nazionali ma si spinge oltre. Infatti, nel corso del 2026, gli stessi contenuti saranno presentati in occasione di 19 congressi internazionali. Questi eventi su larga scala si terranno in diversi paesi, dal Portogallo al Sudafrica fino alla Thailandia, richiamando migliaia di delegati da ogni parte del mondo. Già nel 2025 i Testimoni di Geova avevano organizzato oltre 6.000 congressi, tra cui 19 a livello internazionale in 13 paesi diversi. I contenuti, basati sul tema “Pura adorazione”, erano stati presentati in quasi 500 lingue e avevano registrato una partecipazione complessiva di oltre 12 milioni di persone.