Testimoni di Geova, a Bergamo tre giorni di congresso a tema "Felici per sempre"

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Un congresso di tre giorni a Bergamo per cercare di "trovare una felicità duratura". È questo il tema del nuovo evento tenuto dai Testimoni di Geova, tra le realtà non profit più grandi al mondo nell’organizzazione di congressi. Un appuntamento iniziato venerdì 31 luglio e in programma fino a domenica 2 agosto, durante il quale sono attese quasi 5mila persone.
I dettagli
"Felici per sempre". Parte da qui, da questo tema, il congresso dei Testimoni di Geova che saranno per la prima volta quest’anno al ChorusLife Arena di Bergamo. L’evento, della durata di tre giorni, è a ingresso libero e ha lo scopo di dimostrare come sia possibile trovare una felicità duratura grazie ai pratici princìpi contenuti nella Bibbia. Per l'appuntamento, quanto mai attuale nel mondo e nella società di oggi, sono attese in città oltre 4.700 persone.
Carattere internazionale
“Chi non vorrebbe essere felice?”, ha chiesto Piero Ragno, portavoce locale dei Testimoni di Geova. “Il tema di quest’anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall’avere una speranza concreta per il futuro”. Tuttavia, l'evento non si limita ai confini nazionali ma si spinge oltre. Infatti, nel corso del 2026, gli stessi contenuti saranno presentati in occasione di 19 congressi internazionali. Questi eventi su larga scala si terranno in diversi paesi, dal Portogallo al Sudafrica fino alla Thailandia, richiamando migliaia di delegati da ogni parte del mondo. Già nel 2025 i Testimoni di Geova avevano organizzato oltre 6.000 congressi, tra cui 19 a livello internazionale in 13 paesi diversi. I contenuti, basati sul tema “Pura adorazione”, erano stati presentati in quasi 500 lingue e avevano registrato una partecipazione complessiva di oltre 12 milioni di persone.