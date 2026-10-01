California, "danni cerebrali a decine di persone": chiude nota montagna russa

Pamela Guillen, 40 anni, ha riportato un grave ematoma subdurale e una compressione cerebrale dopo essere salita sull'X2 il 5 luglio scorso. Per quanto successo la donna ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza che ha richiesto la rimozione di una parte del cranio, come riferito dai familiari alla Cnn. Meno di una settimana dopo, la 25enne Naomi Greer-Wilkinson ha perso conoscenza dopo la corsa sulla montagna russa ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza al cervello. È rimasta in coma per settimane e, stando a quanto riferito dai genitori, non è ancora in grado di parlare o respirare autonomamente. Quattro anni fa un 22enne era morto dopo essere stato sulla giostra. L'attrazione era stata chiusa poco dopo il secondo incidente, martedì è arrivato l'annuncio dei i responsabili del parco che ne hanno comunicato la chiusura definitiva. "Sebbene l'X2 abbia superato con successo numerosi test di sicurezza, abbiamo deciso di chiudere l'attrazione perché riteniamo sia la scelta giusta", ha dichiarato presidente del parco, Brian Oerding.