Treviso, 14enne viene attirata in un parco dopo scuola: l'amica si insospettisce e la salva da uno stupro

Ha visto la sua compagna di classe dirigersi verso un parchetto con due ragazzi che conosceva soltanto di vista. Insospettita, ha deciso di seguirla, e quando l'ha raggiunta si è trovata di fronte a una scena drammatica. Come riportato nella denuncia, l'amica - una 14enne - era riversa a terra e stava subendo un tentativo di stupro da parte di un 20enne originario del Senegal e di un suo complice, minorenne, rimasto senza nome. La ragazzina è quindi intervenuta, salvando la compagna di classe. Il 20enne ora dovrà presentarsi davanti al gup del Tribunale di Treviso: è chiamato a rispondere di tentata violenza sessuale di gruppo.