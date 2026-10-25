A Treviglio il monsignore incontra i fedeli al bar... per un caffè: "Chissà quanti ne dovrò offrire"

Un caffè al bar al mattino, per fare quattro chiacchiere in compagnia. È questa la nuova iniziativa lanciata dalla Chiesa di Treviglio, in provincia di Bergamo, e che ha come protagonista monsignor Zaccaria Bonalumi, responsabile della comunità Madonna delle Lacrime. Al momento sono previsti due appuntamenti, a partire da lunedì 26 ottobre, per quella che don Zaccaria Bonalumi ha definito un'idea di "chiesa che vuole stare in mezzo a tutti". Tra gli obiettivi, insomma, incontrare potenziali nuovi fedeli.