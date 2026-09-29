Da prete a papà, Luca Favarin annuncia la nascita di Zaccaria: "Iniziamo questo viaggio"

Il pensiero di Favarin corre poi alle "tantissime persone attorno a noi che ti stanno aspettando e saranno per te una gran bella famiglia allargata sana, felice e accogliente". Per l'ex sacerdote, oggi "è il giorno in cui per me la vita e la morte cambiano radicalmente di significato" e "il giorno in cui la mia esistenza che fino ad un istante fa aveva per me un valore immenso diventa totalmente e infinitamente relativa e insignificante rispetto alla tua". Una nascita che arriva in un periodo molto particolare dell'anno, dal valore piuttosto simbolico, anche da un punto di vista biblico: "Nasci nel tempo della vendemmia, di un'ottima annata come frutto della piena maturità e con la forza di essere nutrimento gioioso per gli altri. Benvenuto al mondo amore mio. È lo spettacolo della vita".