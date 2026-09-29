Da prete a papà, Luca Favarin annuncia la nascita di Zaccaria: "Iniziamo questo viaggio"
Il 54enne, responsabile di un villaggio dell'accoglienza, aveva lasciato la tonaca del 2022 per cominciare una nuova vita coronata ora con l'arrivo di un figlio
Da prete a papà. Luca Favarin, l'ex sacerdote di Padova oggi responsabile di un villaggio dell'accoglienza nel rione di Altichiero, ha annunciato nella giornata di lunedì 28 settembre la nascita del figlio Zaccaria. Lo ha fatto con un messaggio sui propri canali social: "Oggi sei nato nel mondo e iniziamo con tanta emozione questo viaggio".
L'annuncio social
La nascita, come lo stesso Favarin aveva rivelato poche settimane fa insieme alla compagna, era attesa per ottobre, ma il piccolo ha anticipato il proprio arrivo di qualche giorno. "Insieme con la mamma condivideremo una parte del tempo delle nostre vite e io ci metterò tutto l'amore e tutta la forza di cui sono capace. Poi verrà un giorno in cui tu andrai per monti e per valli con il sole e talora con la pioggia, custodendo nel tuo cuore il tempo che insieme noi abbiamo trascorso. Ma ora godiamo di questo lungo tempo di grazia che la vita ci dà da condividere insieme perché è il tempo più bello delle nostre vite".
"Lo spettacolo della vita"
Il pensiero di Favarin corre poi alle "tantissime persone attorno a noi che ti stanno aspettando e saranno per te una gran bella famiglia allargata sana, felice e accogliente". Per l'ex sacerdote, oggi "è il giorno in cui per me la vita e la morte cambiano radicalmente di significato" e "il giorno in cui la mia esistenza che fino ad un istante fa aveva per me un valore immenso diventa totalmente e infinitamente relativa e insignificante rispetto alla tua". Una nascita che arriva in un periodo molto particolare dell'anno, dal valore piuttosto simbolico, anche da un punto di vista biblico: "Nasci nel tempo della vendemmia, di un'ottima annata come frutto della piena maturità e con la forza di essere nutrimento gioioso per gli altri. Benvenuto al mondo amore mio. È lo spettacolo della vita".
La nuova vita di Favarin
Anche la scelta del nome del figlio richiama in un certo senso la precedente vita di Favarin. Zaccaria non è solo un profeta citato nell'Antico Testamento, ma nella tradizione cristiana è anche il padre di San Giovanni Battista, una delle personalità più importanti dei Vangeli. Favarin, oggi 54enne, ha un lungo passato nel mondo ecclesiastico: seminarista per 15 anni e poi parroco per 25, si è sempre distinto per l'impegno nei diritti civili, nell'accoglienza dei migranti e nei progetti di reinserimento dei detenuti. Poi, nel 2022 la metamorfosi personale e spirituale e l'inizio di una nuova vita, coronata prima con l'unione a una donna impegnata in ambito sociale e, ora, con l'arrivo del piccolo Zaccaria.