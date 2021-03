Trento, Dad in alta quota: Fiammetta fa lezione a 1.000 metri in mezzo agli animali

La sua aula sono i prati. I suoi compagni di classe gli animali. E' in alta quota, precisamente a 1.000 metri di altezza, la didattica a distanza di Fiammetta, una bambina di 10 anni iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando le scuole sono chiuse causa zona rossa deve seguire il padre Massimiliano al pascolo perché sua madre fa l'operatrice sociosanitaria e non può portarla con sé. "Al mattino mettiamo il computer su un tavolino in piano e poi ho anche una sedia. Accendiamo il computer così posso entrare subito in video lezione, preparo i quaderni e ci metto anche un sassolino, altrimenti il vento mi gira le pagine. E' bello, mi dà ispirazione per scrivere e mi rende più felice e anche interessata", racconta Fiammetta. "I problemi logistici li risolviamo grazie all'hotspot del telefonino. Per fortuna la connessione è buona in val di Sole", spiega il padre.