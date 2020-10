Dalla Dad alla Dab: a Napoli un maestro fa didattica dai balconi

Da quando le scuole sono chiuse, i bambini campani sono tornati a fare lezione online. Ma non tutti. In tempi di didattica a distanza (Dad), infatti, un maestro, Tonino Stornaiuolo , ha invece inventato la Dab: la didattica ai balconi. Munito di poesie di Gianni Rodari e mascherina, ha portato la scuola nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli , sotto casa dei suoi studenti che, affacciati ai balconi, hanno riprovato la gioia di una lezione quasi normale. “La situazione attuale è delicata e seria, ma noi dobbiamo mostrare ai bambini che le difficoltà, insieme, possono essere superate”, ha scritto il maestro su Facebook.

Il maestro si è recato a piedi sotto casa dei suoi allievi e ha letto e spiegato loro Gianni Rodari. Dai balconi non si sono affacciati solo i bambini, ma anche genitori e vicini, conquistati dall’iniziativa, annunciata dallo stesso maestro il 18 ottobre tramite Facebook: "In Campania parte la Dad - ha scritto - Io e i bambini delle classi proveremo invece la Dab - didattica ai balconi. Passerò sotto i balconi, i palazzi, le strade, le case, i vicoli di ognuno di loro e continuerò quello che avevamo lasciato sospeso in classe: leggere Rodari e partire da quei testi per dare una consegna".

"In questi tempi difficili, dove la situazione è seria, il tempo di incertezza e paura la fa da padrone. Lasciamo sperare e credere ai bambini che nel rispetto di ogni regola, piccoli gesti di condivisione sono ancora possibili. A distanza, mascherati, da soli, ma nulla è perduto. È un tempo difficile, facciamo di necessità virtù", ha aggiunto.

Sempre su Facebook, Stornaiuolo ha poi commentato il primo giorno di Dab: "Vengo ora stanco ma super carico dalla giornata di Dab (didattica ai balconi). La bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro nelle strade, nei vicoli, dai balconi. L'emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro. Abbiamo letto Rodari con la gente che si affacciava dai palazzi e dai bassi. Eravamo distanziati, mascherati, pochi e nella più totale sicurezza. Non ho tante altre parole perché ancora frastornato dalle emozioni e dagli occhi dietro le mascherine. Di necessità virtu".