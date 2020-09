La scuola del coronavirus? A Vasto lezioni sono in riva al mare

Coronavirus, a Vasto la scuola si fa in riva al mare Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

A lezione fronte mare, con i banchi sulla sabbia, sotto l'ombrellone e gli occhi pieni di azzurro. E' stato così il primo giorno di scuola in Abruzzo per una decina di allievi della paritaria Madonna dell'Asilo di Vasto (Chieti). La didattica sulla spiaggia vastese rientra nel progetto "InSabbiaMenti, a scuola sotto l'ombrellone". A darne notizia lo stesso sindaco di Vasto Francesco Menna, che ha atteso in spiaggia il suono della prima campanella, dopo sei mesi di stop della scuola a causa del coronavirus. "Ho accolto, insieme all'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco, l'invito del Consorzio Vivere Vasto Marina per il primo appuntamento del progetto che ha coinvolto dieci alunni. Un'iniziativa da ripetere", ha commentato.