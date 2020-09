Coronavirus a scuola, la nuova circolare: tamponi immediati per i casi sospetti

Il ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare in cui vengono date indicazioni sulla gestione di casi di coronavirus nelle scuole di tutta Italia . Le informazioni riguardano sia gli studenti che il personale scolastico. La novità è che, in caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere "tempestivamente il test diagnostico" al dipartimento di prevenzione.

Le indicazioni contenute nella circolare riguardano quattro scenari: il caso in cui un alunno ha più di 37,5 di febbre o una sintomatologia compatibile in classe; il caso in cui questo avvenga a casa; il caso in cui è un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a scuola; e infine se l'operatore scolastico accusa sintomi a casa. In tutte queste situazioni viene effettuato il tampone, per il quale il documento sottolinea che "gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità".

In tutti questi scenari, in presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra o il medico di base richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. A quel punto sarà di Dipartimento ad effettuare il tampone. In caso di positività, verrà avviata la ricerca dei contatti e si procederà con la sanificazione della scuola. L'alunno potrà tornare in aula, e in generale alla socialità, solo dopo aver effettuato due tamponi negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità da parte del pediatra o del medico.

Se il tampone è invece negativo, il pediatra o il medico,valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico. A guarigione rilascerà una attestazione.