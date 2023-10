Trentino, poteva andare a 100 km all'ora: fermato un trattore truccato

Il trattore, omologato per raggiungere la velocità massima di 40 km/h, era in grado di toccare i 100 km/h. Il mezzo era stato "truccato" dal proprietario per aumentarne le prestazioni attraverso l'installazione sulla centralina di un filo elettrico che bypassava il limitatore di velocità.

Il trattore, privo di assicurazione, è stato immediatamente sospeso dalla circolazione in attesa di essere sottoposto a una nuova revisione con esito positivo.

Il trattore-bolide è spuntato durante una serie di trentacinque controlli effettuati dalle forze dell'ordine nelle aziende agricole dell'Alto Garda. In totale sono stati identificati più di cento lavoratori impegnati nella raccolta dell'uva e delle olive e multati diciannove conducenti di trattori per violazioni al Codice della Strada. "Numerosi sono stati anche i trattori multati dai militari delle stazioni di Madonna di Campiglio, Tione e Pieve di Bono perché i relativi conducenti non avevano al seguito i propri documenti di guida o quelli di circolazione del mezzo, o perché stavano trasportando un numero di persone superiore al limite consentito per legge, che lo ricordiamo è pari a uno" si legge in una nota.