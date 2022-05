Trento, coppia muore in un incidente in moto: stava andando al concerto di Vasco Rossi

Lei medico, 47 anni, lui geometra, 49, stavano andando al concerto del loro idolo Vasco Rossi , a Trento, quando si sono schiantati con la moto contro un camion sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, nei pressi di Dro . Erano con una coppia di amici che ha immediatamente dato l'allarme, ma l'intervento dei soccorsi seppur tempestivo non è servito a salvare marito e moglie, morti sul colpo. Silvia Ruscelli e Ugo Beltrami lasciano tre bambine.

Il sindaco di Sarsina: "Una tragedia immane"

- "E' una tragedia immane - sono state le parole del vice sindaco di Sarsina, Gianluca Suzzi, alla stampa locale - tutti in paese li conoscevano. Una famiglia modello con tre bambine che frequentano le scuole elementari e medie. Erano sempre disponibili e gentili con tutti, persone molto attive nella parrocchia".

La dinamica

- L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio. Forse una mossa azzardata in curva e il vano tentativo di evitare il camion che sopraggiungeva sull'altra corsia: la moto avrebbe impennato prima di scontrarsi contro il mezzo pesante per cercare di evitarlo. I carabinieri hanno aperto un'indagine per capire l'esatta dinamica dello schianto.