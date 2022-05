L'Italia si riunisce per Vasco Rossi, che infiamma Trento: in 120mila per il più grande concerto post virus

L'Italia si riunisce a Trento nel nome di Vasco Rossi, nell'attesa del più grande concerto post virus. E la Trentino Music Arena è pronta ad accogliere almeno 120mila persone. Da qui partirà il Vasco Live, undici date, tutte sold out per oltre 660mila spettatori (il 24 tocca a Milano, il 28 a Imola).

E ieri il soundcheck (per 15mila "eletti") ha regalato un'anticipazione della mega festa attesa per oggi. Caos compreso, dalla viabilità in tilt con chiusura del casello A22 (poi riaperto), al fuggi fuggi con corse, cadute, alcuni contusi, all'apertura dei cancelli.

Intorno all'Arena intanto il popolo del Blasco continua ad arrivare senza interruzione, con camper, tende, sacchi a pelo. La città è quasi sotto assedio, tra misure di sicurezza degne di un evento del genere, strade chiuse, traffico impazzito.

"Oggi l'A22 è gratuita e lo sarà fino al completamento del deflusso nella mattinata di domani, previsto attorno alle 8, alla riapertura della tangenziale, nella tratta da Rovereto nord a Trento nord", fa sapere l'amministrazione provinciale.

Dopo due anni di assenza live forzata era il minimo che Vasco si potesse inventare. A 70 anni compiuti il 7 febbraio, il Blasco torna in pompa magna. Nella nuovissima Trentino music arena, 27 ettari, svetta un palco alto come un palazzo di 9 piani e tutt'attorno 20 torri audio, 1.500 corpi illuminanti, 35 teste laser, 84 tralicci di luci e 1.200 metri quadrati di maxi schermi. "Faremo vibrare tutta la valle dell'Adige", assicura via social il Komandante, da giorni in ritiro blindato sull'altopiano della Paganella.

E Trento non si è fatta sorprendere dal sold out: treni speciali ogni 20 minuti, 25mila parcheggi, 250 navette, un ospedale da campo, 2 centrali operative, 500 divise sparse ovunque, unità cinofile e perfino corpi speciali dell'anti terrorismo, divieto di vendita e asporto di bevande fuori dall'area del concerto e notte bianca per accompagnare i fans verso un nuovo giorno.

Bocche cucite sulla canzone di apertura di stasera. Unico dato certo, 29 brani e il gran finale come da tradizione con 'Albachiara'. Da quanto trapela dallo staff il secondo pezzo dovrebbe essere 'L'uomo più semplice'. A seguire 'Ti prendo e porto via', 'Se ti potessi dire', 'Senza parole' e 'Amore… aiuto'. Non mancheranno i classici 'Sally', 'Siamo soli', 'Delusa' e 'Anima fragile'.



E poi c'e' la band che lo stesso Vasco definisce "la migliore del mondo":

Stef Burns

Vince Pastano

Andrea Torresani

Alberto Rocchetti

Frank Nemola

Matt Laug

Beatrice Antolini

ndrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone. Guest star, il basso storico di Claudio 'Gallo' Golinelli.

Queste le prossime date:

Maggio 202228.05.2022 - IMOLA - AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI - SOLD OUT24.05.2022 - MILANO - IPPODROMO MILANO TRENNO - SOLD OUT20.05.2022 - TRENTO - TRENTINO MUSIC ARENA30.06.2022 - TORINO - STADIO OLIMPICO - SOLD OUT26.06.2022 - ANCONA - STADIO DEL CONERO22.06.2022 - BARI - STADIO SAN NICOLA - SOLD OUT17.06.2022 - MESSINA - STADIO SAN FILIPPO12.06.2022 - ROMA - CIRCO MASSIMO - SOLD OUT11.06.2022 - ROMA - CIRCO MASSIMO - SOLD OUT07.06.2022 - NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA03.06.2022 - FIRENZE - VISARNO ARENA - SOLD OUT