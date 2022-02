I 70 anni di Vasco Rossi, una vita al massimo mettendo insieme rock e cantautorato

Vasco raggiunge i 70 anni ma la sua anima rock non è per nulla invecchiata. Come lo ha dimostrato il suo ultimo album, "Siamo qui". E intanto continua a essere un modello per le nuove generazioni. Basti pensare che Rkomi, emergente il cui album "Taxi Driver" è stato il più venduto nel 2021, al Festival di Sanremo nella serata delle cover ha proposto un medley composto da tre vecchi classici di Vasco, mentre altri della scena indie, a partire da Gazzelle, hanno incorporato nella propria musica molto della lezione del Komandante.

Vasco Rossi è stato e continua a essere un fenomeno unico nella storia della musica italiana, non solo per le proporzioni del suo successo che da anni sono senza paragoni nel nostro Paese. Ma lo è anche per quella totale immedesimazione del pubblico con le storie delle sue canzoni: basta vedere i suoi concerti per capire come il culto del Komandante si tramandi da una generazione all'altra, in un passaggio di conoscenze che a un pubblico fa pensare a un popolo che gli consegna da anni le chiavi della sua emotività. Vasco lo ha sempre raccontato: musicalmente è un cantautore, come dimostra la struttura di molte delle sue canzoni più belle che rispettano la regola secondo cui un brano, quando è bello, funziona bene anche solo chitarra acustica e voce. La differenza è che lui ha saputo combinare questo tipo di ispirazione con una componente rock, che negli anni è addirittura andata indurendosi, sfiorando e spesso aderendo a sonorità heavy.

Uomo di letture sofisticate, con un bagaglio intellettuale di alto livello pari alla sua curiosità, Vasco è stato in grado di coniugare la sua preparazione con un'innata sensibilità che gli ha permesso di scrivere per 40 anni testi che lo hanno sempre messo in sintonia con il pubblico, che nelle storie che racconta si identifica in maniera totale. Storie spesso scomode e a volte avanti rispetto ai tempi, come nel caso di "Jenny", una canzone che parlava di depressione quando erano ancora i tempi del Male Oscuro, quando ancora chi ne soffriva non veniva considerato un malato ma un pazzo. Una capacità di cogliere gli umori della società e di raccontarne anche le pieghe più oscure che non è mai venuta meno con il tempo. E che lo rende ancora oggi un modello per le nuove generazioni.

