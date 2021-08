Incidente per Vasco Rossi: cade dalla bicicletta e si lussa una spalla

Con un post su Instagram a mò di "Breaking news" Vasco Rossi ha raccontato di essere incappato in un incidente. "Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta", ha annunciato sul suo profilo social. Nel messaggio il rocker di Zocca però tranquillizza tutti i fan: "Per fortuna niente di grave, un male boia però".

Il Blasco si è fatto fotografare sorridente con un tutore alla spalla destra. A commento dell'immagine ha poi scherzato: "Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi", prendensosi infine anche un po' in giro con l'hashtag "vogliounavitaspericolata".

Tanti i commenti di incoraggiamento al rocker per una pronta guarigione, anche da colleghi come Emma Marrone e Fiorella Mannoia.

Intanto solo un giorno fa Vasco Rossi aveva firmato per il referendum sull'eutanasia legale. "Ho firmato il referendum per una legge che preveda un fine vita libero e dignitoso" ha scritto il rocker su Instagram come didascalia del video pubblicato che lo riprende a uno dei tavoli dove si raccolgono le adesioni. Il sostegno del Blasco era già noto, aveva infatti già ceduto i diritti dei supoi brani più amati, “Vivere”, per lo spot della campagna.