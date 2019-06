Trentino, donna muore dopo la caduta in un dirupo: il cane la veglia per ore

Era uscita per un'escursione nelle sue valli a Picco Ivigna , in Trentino, accompagnata dal suo cane. Ma Melanie Kaserer , 26 anni, a causa di un incidente da quella passeggiata non è più tornata a casa. Le è stata fatale la caduta in un dirupo . Dopo un volo di circa 200 metri, la giovane è morta. Il cane che era con lei non l'ha mai abbandonata . E' stato grazie ai continui latrati dell'animale che i soccorittori dopo ore e ore di ricerche sono riusciti a individuare la salma della ragazza.

I genitori di Melanie, non vedendo tornare a casa la ragazza, hanno iniziato a chiamarla sul cellulare senza mai ottenere risposta. Allarmati hanno chiamato i soccorsi. La giovane era partita dal suo paese, San Pancrazio in Val d'Ultimo, nel pomeriggio, insieme al suo fedele cane. Si è incamminata, ben equipaggiata, verso la zona di Laste di Verdins, lungo una passeggiata che si conclude nella meta escursionistica di Hirzer. Nel tragitto deve essere scivolata incidentalmente, probabilmente su uno dei blocchi di ghiaccio ancora presenti nella zona.



Il suo cane disperato ha vegliato per ore nel luogo in cui è caduta la sua padrona. Soltanto in tarda notte è stato possibile per i soccorritori individuare la salma, che si trovava a pochi metri dalla cima, ad un'altitudine di circa 2600 metri. Gli uomini del soccorso alpino hanno setacciato la zone incessantemente, combattendo anche contro il buio della notte, ma per Melanie era già troppo tardi.